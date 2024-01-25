في مثل هذا اليوم قبل أربعة أعوام .. تعليق الدراسة والتعريف بمنصة "مدرستي"

ووجه وزير التعليم حينها الدكتور حمد آل الشيخ بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، حيث قررت اللجنة المختصة في الوزارة متابعة مستجدات فيروس كورونا من خلال مكاتب الإشراف والتأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلّم عن بُعد التي وفّرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية.