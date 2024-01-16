محليات

سجن وغرامة وترحيل.. "الجوازات" تصدر 18.762 قرارًا إداريًّا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

أكدت على المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين أو التستر عليهم
سجن وغرامة وترحيل.. "الجوازات" تصدر 18.762 قرارًا إداريًّا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (18762) قرارًا إداريًّا خلال شهر جمادى الآخرة 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

المديرية العامة للجوازات
مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

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