أمير الشرقية يكرم مواطنين لإخمادهما حريقًا في محل تجاري بمحافظة الجبيل

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بما تحلّيا به من سرعة في الاستجابة وحسٍّ بالمسؤولية تجاه الموقف، مؤكدًا أن هذه المواقف تجسد ما يتميز به أبناء الوطن من شجاعة ووعي وإقدام، وتعكس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي التي تحث على البذل والعطاء في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.