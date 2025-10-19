أمير الشرقية يكرم مواطنين لإخمادهما حريقًا في محل تجاري بمحافظة الجبيل

كرم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء ماجد الموزان، المواطن جابر بن سعيد آل سالم، والمواطن ممدوح بن عبدالله الخلف، نظير تصرفهما النبيل في إخماد حريق نشب بأحد المحال التجارية بمحافظة الجبيل.
وأشاد أمير المنطقة الشرقية بما تحلّيا به من سرعة في الاستجابة وحسٍّ بالمسؤولية تجاه الموقف، مؤكدًا أن هذه المواقف تجسد ما يتميز به أبناء الوطن من شجاعة ووعي وإقدام، وتعكس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي التي تحث على البذل والعطاء في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.
يُذكر أن المواطنين شاهدا حريقًا شبّ داخل أحد المحال التجارية بمحافظة الجبيل نتيجة ماس كهربائي في أحد الأجهزة، وتمكّنا من إخماده قبل انتشاره، دون وقوع أضرار ولله الحمد.
وقد عبّر المواطنان عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة الشرقية على تكريمهما واستقبالهما، مؤكدَين أن ما قاما به واجب وطني يمليه عليهما الانتماء والوفاء لهذا الوطن الغالي.