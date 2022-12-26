مهندسة سعودية تصمّم وتنفذ مبنى جديدًا لجامعة اليمامة

تعدّ المهندسة شهلاء بنت خالد الخضير، خريجة قسم الهندسة بجامعة اليمامة، نموذجًا مميزًا لخريجات جامعة اليمامة، الجامعة التي راهنت على براعتها وقدرتها على تصميم وتأثيث محتويات المبنى الجديد للجامعة بالمنطقة الشرقية، الذي افتتحه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في الحادي عشر من ديسمبر الحالي.