مهندسة سعودية تصمّم وتنفذ مبنى جديدًا لجامعة اليمامة

تعدّ المهندسة شهلاء بنت خالد الخضير، خريجة قسم الهندسة بجامعة اليمامة، نموذجًا مميزًا لخريجات جامعة اليمامة، الجامعة التي راهنت على براعتها وقدرتها على تصميم وتأثيث محتويات المبنى الجديد للجامعة بالمنطقة الشرقية، الذي افتتحه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في الحادي عشر من ديسمبر الحالي.
واستعانت المهندسة شهلاء بتأمين كافة متطلبات التصميم والتنفيذ من المملكة، دعماً للمحتوى المحلي وثقة منها بجودة الصناعة السعودية.
وقدمت الجامعة شكرها للمهندسة الخضير، مقدرين لها هذه البادرة النوعية، ومؤكدة أن ما وصل إليه طلاب وطالبات الجامعة من براعة ومهارة يأتي بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الجامعة لتطوير وتأهيل خريجيها وتعزيز حضورهم لخدمة الوطن.
وتعدّ جامعة اليمامة، التي انطلقت من الرياض عام 2004، إحدى مؤسسات التعليم العالي الأهلي الرائدة في تأهيل الشباب والشابات ورفد سوق العمل بالكفاءات القادرة على تحقيق أهداف التنمية وبناء اقتصاد المستقبل ومستهدفات رؤية 2030.
وتضم الجامعة كليات، إدارة الأعمال والهندسة والعمارة والقانون، إضافة إلى برامج الماجستير والماجستير التنفيذي.