شاهد.. جريان وادي حورة بمكة المكرمة يجذب الأهالي للتنزه على ضفافه

أسهم هطول الأمطار خلال الأيام الماضية والأجواء المعتدلة التي شهدتها منطقة مكة المكرمة، في خروج الأهالي وزوّار المنطقة للتنزه على ضفاف وداي حورة، للاستمتاع بالمنظر البديع عبر جريان السيول في الوادي، وقضاء أوقات ممتعة.
ووثق عدد من الصور استمرار تدفق المياه الصافية في وادي حورة بمنطقة مكة المكرمة الذي يبعد عن جدة حوالي 120 كيلو متراً، وذلك بعد هطول أمطار الخير على المنطقة، الأمر الذي دفع الأهالي للاستمتاع بالأجواء ولهو الأطفال وسط المياه الصافية النقية في وادي حورة.
فيما رسمت جداول الموقع السيّالة، والمزارع المنتشرة على ضفاف الوادي لوحة جمالية ومنظراً أخاذاً للطبيعة البكر.