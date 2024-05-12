شاهد.. جريان وادي حورة بمكة المكرمة يجذب الأهالي للتنزه على ضفافه

ووثق عدد من الصور استمرار تدفق المياه الصافية في وادي حورة بمنطقة مكة المكرمة الذي يبعد عن جدة حوالي 120 كيلو متراً، وذلك بعد هطول أمطار الخير على المنطقة، الأمر الذي دفع الأهالي للاستمتاع بالأجواء ولهو الأطفال وسط المياه الصافية النقية في وادي حورة.