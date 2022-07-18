"عسيلان": التحرُّش والإيذاء الجنسي للأطفال عقوبتهما السجن وغرامة 500 ألف ريال

وتفصيلاً، قالت المحامية "عسيلان" لقناة الإخبارية إن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الإساءة للطفل، أو الاستغلال، أو التهديد بذلك، ومنها الإساءة الجنسية. مشيرة إلى أن تعرُّض الطفل لأي نوع من أنواع الاعتداء أو الإيذاء الجنسي تترتب عليه عقوبات تتراوح بين السجن سنتين وخمس سنوات، وغرامات لا تقل عن 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال.