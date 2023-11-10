رئيس نيجيريا يشيد بالتزام السعودية بحماية الحقوق الشرعية للفلسطينيين

وقال إن بلاده بدأت حراكًا مباشرًا أسهم في تسهيل الأمور للمستثمرين من داخل القارة الإفريقية، حيث تم إزالة المعوقات مع التركيز على القطاعات الفعلية في الاقتصاد، عوضًا عن القطاعات الاستهلاكية.