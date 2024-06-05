لتجنُّب الإجهاد الحراري والإغماء.. "النمر" ينصح هؤلاء بعدم ممارسة المشي في الأجواء الحارة

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لتجنُّب الإجهاد الحراري والإغماء.. "النمر" ينصح هؤلاء بعدم ممارسة المشي في الأجواء الحارة
قال: يمكنهم ممارستها بالمنزل تحت التكييف أو في النادي أو المول
نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ مرضى القلب والضغط وكبار السن ومَن يتناول المدرات، بعدم ممارسة المشي في هذه الأجواء الحارة؛ لتجنُّب الإجهاد الحراري.
وأضاف "النمر"؛ يمكن ممارسة رياضة المشي في المنزل تحت التكييف أو في النادي أو المول والأماكن البعيدة عن التعرُّض المباشر للحرارة.
وتابع، رأيت حالات عدة أُغمي عليها في أثناء ممارسة المشي بعد غروب الشمس بسبب الإجهاد الحراري.