6 خطوات.. "حساب المواطن" يوضح آلية التسجيل للحصول على الدعم

وفي الخطوة التالية يتم تسجيل الدخول للموقع بعد استقبال رسالة على الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل، ثم تغيير كلمة السر، وإدخال البيانات "العنوان والتابعين والإفصاح عن الدخل وبيانات العقار والحساب البنكي والمرفقات".