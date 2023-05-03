6 خطوات.. "حساب المواطن" يوضح آلية التسجيل للحصول على الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم، خطوات التسجيل للراغبين في الاستفادة من الدعم المخصص للمستفيدين.
ولفت البرنامج إلى أنه يمكن التسجيل عبر الرابط http://ca.gov.sa عبر 6 خطوات.
وتتمثل الخطوة الأولى في إنشاء حساب إلكتروني جديد في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات المطلوبة "رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد".
وفي الخطوة التالية يتم تسجيل الدخول للموقع بعد استقبال رسالة على الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل، ثم تغيير كلمة السر، وإدخال البيانات "العنوان والتابعين والإفصاح عن الدخل وبيانات العقار والحساب البنكي والمرفقات".
وتأتي الخطوة الخامسة برفع الوثائق المطلوبة من خلال إدارة المرفقات، ثم في الخطوة الأخيرة التأكد ومراجعة البيانات، وبعد الإقرار بصحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.