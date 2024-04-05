لبناء العش والتفريخ.. "الحبارى" تتخذ محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ملاذًا آمنًا

وعملت الهيئة على تحقيق التوازن البيئي المستدام عبر حماية التنوع الحيوي وبالأخص الأنواع المهددة بالانقراض لتضمن وجودها بأعدادها الطبيعية، وذلك عبر تفعيل برامج حفظ ورصد ومتابعة مستمرة والعمل على حمايتها من الأخطار المهددة لها، ومراقبة الخبراء والفِرق الميدانية في الهيئة لحظات مهمة لـ"التفريخ الطبيعي" لهذا الطائر خلال هجرته السنوية ومروره بالمملكة والذي يشكَّل قيمة بيئية، ورمزية تاريخية في السعودية، واتخاذه للمحمية مكانًا وملاذًا آمناً لبناء العش والتفريخ.