رئيس مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية: سنوفر 88 ألف وظيفة في 2030

أكد الرئيس التنفيذي لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية الدكتور عبدالله الأحمري أن السلامة في أي صناعة مهمة جدًا، خاصة صناعة السفن.
وأضاف "الأحمري" أن المجمع يسعى للاستفادة من التقنيات الحديثة؛ لتطوير عنصر السلامة والحماية في صناعة السفن والحفارات البحرية.
ولفت في تصريح لـ"الإخبارية" في اليوم الثاني والأخير لفعاليات المؤتمر السعودي البحري في الدمام بنسخته الرابعة التي شهدت حضور ومشاركة نخبة من الخبراء المحليين والعالميين، إلى أن حجم الاستثمار في المجال كبير جدًا، ونتيجته توفير المجمع أكثر من 88 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، و17 مليار دولار من الناتج المحلي بحلول 2030م.
وأضاف أن المجمع سيستبدل بحلول 2030 قرابة 12 مليار دولار من المواد والخدمات المستوردة ببدائل سيتم توفيرها عن طريق المجمع.