رئيس مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية: سنوفر 88 ألف وظيفة في 2030

ولفت في تصريح لـ"الإخبارية" في اليوم الثاني والأخير لفعاليات المؤتمر السعودي البحري في الدمام بنسخته الرابعة التي شهدت حضور ومشاركة نخبة من الخبراء المحليين والعالميين، إلى أن حجم الاستثمار في المجال كبير جدًا، ونتيجته توفير المجمع أكثر من 88 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، و17 مليار دولار من الناتج المحلي بحلول 2030م.