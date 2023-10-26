تَلَقّت 36 إعصارًا خلال 100 عام.. "الزعاق" يوضّح أسباب كثرة الأعاصير على عمان

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس" أن سلطنة عمان تُعتبر من أكثر المناطق عُرضة للأعاصير؛ بسبب طول سواحلها المتاخمة لبحر العرب، ومع بداية عصر التوثيق تَلَقّت 36 إعصارًا في غضون 100 سنة تقريبًا (من عام 1890 إلى 1996)، ومن بداية العام 2007 صارت الأعاصير تحدث على فترات متقاربة وهذا من التغيرات المناخية، والقدماء في سلطنة عمان يسمونها "ضربة أحيمر" نسبة إلى النجم الأحمر المسمى بـ"قلب العقرب".