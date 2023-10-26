تَلَقّت 36 إعصارًا خلال 100 عام.. "الزعاق" يوضّح أسباب كثرة الأعاصير على عمان

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، عن أسباب كثرة الأعاصير في سلطنة عمان.
وقال الزعاق: إن الزلازل والبراكين والأعاصير من السنن الكونية للأرض، وهي أساس بقائها واستقرارها ولن تتغير أو تتبدل؛ لافتًا إلى أن الأرض كائن حي تتنفس البراكين ودقات قلبها الزلازل، والأعاصير تجري في عروقها.
وأضاف: هذه الظواهر الثلاث لا تحدث إلا في أماكنها؛ فالزلازل في أحزمتها والبراكين في نتوءاتها والأعاصير في محيطاتها وتحوم حول سواحلها.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس" أن سلطنة عمان تُعتبر من أكثر المناطق عُرضة للأعاصير؛ بسبب طول سواحلها المتاخمة لبحر العرب، ومع بداية عصر التوثيق تَلَقّت 36 إعصارًا في غضون 100 سنة تقريبًا (من عام 1890 إلى 1996)، ومن بداية العام 2007 صارت الأعاصير تحدث على فترات متقاربة وهذا من التغيرات المناخية، والقدماء في سلطنة عمان يسمونها "ضربة أحيمر" نسبة إلى النجم الأحمر المسمى بـ"قلب العقرب".