إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالقصيم استمرت 8 أعوام

وأكدت الإمارة أن تنفيذ الإزالات خلال المدة الماضية شملت تعديات داخل النطاق العمراني بمساحات شاسعة، بناء على توجيهات أمير منطقة القصيم، وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان، وتطبيق العقوبات النظامية.