إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالقصيم استمرت 8 أعوام

أزالت لجان التعديات بإمارة منطقة القصيم، تعديات على أراضٍ حكومية داخل النطاق العمراني وخارجه، بلغت مساحتها 381.474.489.9 متر مربع، وذلك خلال ثمان سنوات، بمتابعة وإشراف مباشر من أمير منطقة القصيم.
وأكدت الإمارة أن تنفيذ الإزالات خلال المدة الماضية شملت تعديات داخل النطاق العمراني بمساحات شاسعة، بناء على توجيهات أمير منطقة القصيم، وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان، وتطبيق العقوبات النظامية.
وأشارت إلى أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب إجراءات قواعد هيئة عقارات الدولة، وتطبيق أشد العقوبات بحق المتعدين، مع ضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.