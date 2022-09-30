شاهد.. مدوِّن سعودي يوثِّق عملاً تطوعيًّا لفلبينيين مقيمين في الرياض

شاهد.. مدوِّن سعودي يوثِّق عملاً تطوعيًّا لفلبينيين مقيمين في الرياض
وثَّق ثواب السبيعي، المدوِّن والرحَّال السعودي، بالفيديو عملاً نبيلاً وتطوعيًّا، تقوم به مجموعة من المقيمين الفلبينيين في مدينة الرياض وضواحيها. وقد شكر ذلك العمل التطوعي أمين العاصمة، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وأثنى عليه.
"السبيعي" بدأ رحلته بلقاء مع "جيم" رئيس المجموعة ورفيقه "أحمد"، وملخص عملهم يتمثل في تخصيص يوم من كل أسبوع، تجتمع في المجموعة، وعددهم بالعشرات، ويقومون بعمل تنظيف لأحد الأحياء بالعاصمة، أو أحد الأودية المحيطة بها؛ وذلك مشاركة منهم ودعمًا لرؤية السعودية الخضراء، وإحساسًا منهم بأنهم في بلدهم الثاني؛ إذ يتشارك الجميع المكان والبيئة نفسَيْهما. كذلك يأتي عملهم إيمانًا منهم بواجب رد الجميل لهذا البلد الذي منحهم حياة كريمة جميلة، انعكست حتى على أسرهم.
ومن التضحيات التي تقدمها هذه المجموعة أنهم حينما يتعذر وجود متطوع يوفر لهم وسيلة نقل (حافلة) يبادرون هم بدفع المبلغ من أنفسهم تبرعًا واحتسابًا لعملهم النبيل.
أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، علَّق على هذه المبادرة، وقال: "شكرًا لهم. سعيد بهذه المبادرة التطوعية من الجالية الفلبينية تجاه مدينة الرياض. مستقبل المدينة الذي نطمح له جميعًا سيتحقق فقط بمشاركة فاعلة من كل سكانها".
وأضاف: "انطلاقًا من توجُّه أمانة منطقة الرياض في تحفيز التطوع والمشاركة المجتمعية، يسعدنا دعمهم، ودعم جميع مَن يقدِّم وقته وجهده لخدمة الرياض".