شاهد.. مدوِّن سعودي يوثِّق عملاً تطوعيًّا لفلبينيين مقيمين في الرياض

"السبيعي" بدأ رحلته بلقاء مع "جيم" رئيس المجموعة ورفيقه "أحمد"، وملخص عملهم يتمثل في تخصيص يوم من كل أسبوع، تجتمع في المجموعة، وعددهم بالعشرات، ويقومون بعمل تنظيف لأحد الأحياء بالعاصمة، أو أحد الأودية المحيطة بها؛ وذلك مشاركة منهم ودعمًا لرؤية السعودية الخضراء، وإحساسًا منهم بأنهم في بلدهم الثاني؛ إذ يتشارك الجميع المكان والبيئة نفسَيْهما. كذلك يأتي عملهم إيمانًا منهم بواجب رد الجميل لهذا البلد الذي منحهم حياة كريمة جميلة، انعكست حتى على أسرهم.