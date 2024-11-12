تقييم العلامة التجارية "بنده" بنحو 3 مليارات ريال وتصنيفها ضمن أعلى 20 علامة تجارية قيمة في المملكة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة الدكتور بندر حموه: "أولاً، أُبارك للشركات الوطنية تحقيق هذا الإنجاز، ثانيًا فخورون في بنده بهذا التصنيف من بين أفضل العلامات التجارية في السعودية، وهو ما يعكس العمل الجاد والتفاني من قبل فريقنا بأكمله".