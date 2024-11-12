تقييم العلامة التجارية "بنده" بنحو 3 مليارات ريال وتصنيفها ضمن أعلى 20 علامة تجارية قيمة في المملكة

في إنجاز جديد يُعزز مكانتها الرائدة في قطاع التجزئة، صُنفت شركة بنده للتجزئة ضمن أفضل 20 علامة تجارية قيمة في المملكة العربية السعودية في حفل Kantar Brands Zفي الرياض، وذلك بعد تقييم علامتها التجارية بقيمة تقديرية تصل إلى 3 مليارات ريال سعودي.
وتؤكد شركة بنده للتجزئة، إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال التجزئة في المملكة العربية السعودية، اعتزازها بالحصول على هذا التصنيف، الذي يؤكد التزامها بالتميز، ويرسخ علاقتها القوية مع العملاء في المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة الدكتور بندر حموه: "أولاً، أُبارك للشركات الوطنية تحقيق هذا الإنجاز، ثانيًا فخورون في بنده بهذا التصنيف من بين أفضل العلامات التجارية في السعودية، وهو ما يعكس العمل الجاد والتفاني من قبل فريقنا بأكمله".
ويسلط هذا الإنجاز الضوء على النهج المبتكر الذي تطوره بنده في قطاع التجزئة، وسعيها المستمر للارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز تجربة التسوق وتلبية احتياجات العملاء، وحرصها على تقديم منتجات وفق أعلى المعايير العالمية، والتزامها بتحقيق النمو المستدام.