شملت الاقتصاد والسياسة.. الثنائية التاريخية بين الرياض وبغداد في تطور مستمر

وفي النقل الجوي والطيران التجاري، كانت جهود تكثيف حركة الرحلات بين البلدين واضحة حتى أُعلن اليوم تسيير رحلات جديدة للنجف، وهذا له آثار اقتصادية سياحية جيدة، فإدراج هذه الرحلة ضمن جداول الرحلات للعراق سيكون له أثر ملموس يُنمي العلاقة ويدفع بها لمستقبل أكثر انفتاحًا ويسهل للشعبين التعرف على ثقافات المجتمعين ويضمن سلامتهم ويسهل عليهم التنقل.