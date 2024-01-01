يتضمن 9 مسارات.. بدء مشروع البنية التحتية للنقل العام بالحافلات في جازان

ويتضمن المشروع تشغيل 9 مسارات، واستخدام 47 حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في العاصمة والمدن الأخرى، إضافة إلى توفير 84 نقطة توقف، وستعمل الخدمة على مدار 18 ساعة يومياً لخدمة السكان المحليين والزوّار القادمين إلى المنطقة.