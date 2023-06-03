رفع 3 أطنان مخلفات.. "خطة طوارئ مواجهة الأمطار بالجوف" تتفاعل بسحب وردم

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن الأمانة رفعت ‏ما يقارب 3000 طن من المخلفات والأنقاض منذ بدء تنفيذ خطة الطوارئ لمواجهة الأمطار، مشيراً إلى توزيع الفرق الميدانية والآليات والمعدات في المواقع التي شهدت كثافة في هطول الأمطار، بإشراف ومتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، مضيفاً أنه جرى دعم الفرق الميدانية بمعدات مختلفة الأحجام للتعامل السريع مع تجمعات المياه وإزالة مخلفات الأمطار من الأحياء والطرقات وإعادة الحركة إلى طبيعتها وضمان سلامة الجميع.