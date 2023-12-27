البنك المركزي يستضيف اجتماع المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية

كما يُعدُّ البنك المركزي السعودي عضوًا مؤسِّسًا في المجلس، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 181 بتاريخ 1423/7/16هـ، القاضي بالموافقة على اشتراك البنك المركزي السعودي في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بوصفه عضوًا مؤسِّسًا وفقًا لنظامه.