البنك المركزي يستضيف اجتماع المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية

يترأس محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية أيمن بن محمد السياري، يوم الجمعة القادمة في جدة, الاجتماع الـ (43) للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وسيناقش الاجتماع، بحضور أعضاء المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، تطورات قطاع المالية الإسلامية، ودور قطاع التمويل الإسلامي في دعم النمو الاقتصادي المستدام والشمول المالي.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور بيلو لاول دانباتا: نتطلع إلى النتائج الإيجابية المترتبة على هذا الاجتماع، التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز الحوكمة ومخرجات أعمال المجلس".
وأعرب عن شكره لمحافظ البنك المركزي السعودي رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية على دعمه للمجلس، مثمنا لـ "ساما" جهوده في إنجاح الشراكة والتعاون في سبيل النهوض بقطاع الخدمات المالية الإسلامية.
ويُعدُّ مجلس الخدمات المالية الإسلامية منظمة دولية، تهدف إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة.
كما يُعدُّ البنك المركزي السعودي عضوًا مؤسِّسًا في المجلس، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 181 بتاريخ 1423/7/16هـ، القاضي بالموافقة على اشتراك البنك المركزي السعودي في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بوصفه عضوًا مؤسِّسًا وفقًا لنظامه.