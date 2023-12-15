الإسعاف الجوي و4 فرق إسعافية تباشر تصادمًا بالقصيم خلّف 8 مصابين
باشرت فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر بمنطقة القصيم أمس، بلاغًا عن وقوع تصادم أسفر عن ثماني إصابات، بينها حالات خطيرة ومتوسطة.
وتلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً بوقوع التصادم ببلدة الجرذاوية باتجاه كحلة قرب محافظة أبانات بالقصيم، وتم توجيه 4 فرق اسعافية بالإضافة إلى الإسعاف الجوي، وكان زمن الاستجابة 18 دقيقة.
وعندما وصلت الفرقة الأولى إلى موقع الحادث بمشاركة بقية الجهات تبين وجود ثمان إصابات، وعلى الفور تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة في الموقع، ونقل عدد من الحالات التي تحتاج النقل لاستكمال العلاج إلى المستشفيات القريبة، فيما تم نقل حالة واحدة خطيرة عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى بريدة المركزي.
من ناحيته، أكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم خالد بن صالح الخضر، أهمية سلامة المصابين وسرعة الاستجابة من الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة وتخفيف حدة الإصابات ونقلها إلى المستشفيات الصحية القريبة لاستكمال العلاج اللازم.
ونوّهت الهيئة بأنه في حال وجود أي حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم ٩٩٧، أو عن طريق تطبيق أسعفني، والذي يدعم خصائص متنوعة وبلغات مختلفة.