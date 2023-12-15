الإسعاف الجوي و4 فرق إسعافية ‏تباشر تصادمًا بالقصيم خلّف 8 مصابين

‏وعندما وصلت الفرقة الأولى إلى موقع الحادث بمشاركة بقية الجهات تبين وجود ثمان إصابات، وعلى الفور تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة في الموقع، ونقل عدد من الحالات التي تحتاج النقل لاستكمال العلاج إلى المستشفيات القريبة، فيما تم نقل حالة واحدة خطيرة عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى بريدة المركزي.