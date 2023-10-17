بترومين ستيلانتيس تدشن طرازات E Fiat -500 و Fiat Professional E-Doblo و 500- E Abarth الكهربائية

كاليانا سياجنام عبر عن سعادته بهذه المناسبة قائلاً: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون جزءًا من معرض السيارات الكهربائية في العاصمة الحبيبة الرياض، إن هذه الخطوة تعكس التزامنا بتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية السعودية 2030، وهي تأتي كجزء من خطة بترومين ستيلانتيس الشاملة والمستمرة لتحقيق أهداف الاستدامة والمشاركة الفعّالة في مجال صناعة المركبات الكهربائية، ونحن نتطلع إلى تقديم المزيد من الابتكارات والحلول البيئية في المستقبل."