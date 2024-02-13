أمير المدينة يزور "ينبع الصناعية" ويقف على التجهيزات الأساسية والخدمات

زار الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مدينة ينبع الصناعية في إطار جولاته على محافظات ومراكز المنطقة.
وخلال الجولة وقف أمير منطقة المدينة المنورة بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس خالد بن محمد السالم، على التجهيزات الأساسية والخدمات التي تقدمها الهيئة الملكية بينبع لقاطنيها، واطلع على المقومات السياحية المتوافرة في الواجهة البحرية بينبع الصناعية، التي يتجاوز امتدادها 11 كيلومترًا على ساحل البحر الأحمر.
وشاهد الأمير سلمان بن سلطان مكونات الواجهة البحرية التي تشمل المسطحات الخضراء والحدائق المجهزة؛ للاستمتاع بالأجواء في المدينة الساحلية، مع التركيز على الحفاظ على أكبر محمية طبيعية لأشجار المانجروف في ينبع ضمن منظومة الهيئة الملكية التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وخلق فرص وظيفية عبر المشروعات السياحية والترفيهية والسكنية التي تشهدها مدينة ينبع الصناعية.