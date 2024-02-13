أمير المدينة يزور "ينبع الصناعية" ويقف على التجهيزات الأساسية والخدمات

وخلال الجولة وقف أمير منطقة المدينة المنورة بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس خالد بن محمد السالم، على التجهيزات الأساسية والخدمات التي تقدمها الهيئة الملكية بينبع لقاطنيها، واطلع على المقومات السياحية المتوافرة في الواجهة البحرية بينبع الصناعية، التي يتجاوز امتدادها 11 كيلومترًا على ساحل البحر الأحمر.