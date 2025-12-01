شركة مادك العقارية تطلق استثمارات جديدة بقيمة 151 مليون ريال سعودي بالتعاون مع شركة أرباح المالية

أعلنت شركة مادك العقارية عن إطلاق مشروعين سكنيين جديدين في كل من الرياض والخبر، وذلك ضمن شراكتها مع أرباح المالية الاستثمارية، وبإجمالي استثمارات يصل إلى 151 مليون ريال. ويأتي هذا التوجّه امتدادًا لدور الشركة في تطوير مشاريع سكنية تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين السكن وتعزيز الاستدامة العمرانية.
“جالا” في الرياض: تجربة سكنية معاصرة
ويشكّل مشروع “جالا” في مدينة الرياض الانطلاقة الأولى ضمن هذا الإعلان؛ إذ يوفّر منتجًا سكنيًا معاصرًا صُمم وفق معايير تركز على كفاءة المساحات وتلبية احتياجات الأسر السعودية، بما يعكس توجه الشركة نحو تقديم منتجات سكنية تتسم بالتنوع والملاءمة للأنماط السكنية الحديثة في العاصمة.
“جود السمو” في الخبر: بيئة سكنية راقية
وفي المنطقة الشرقية، يأتي مشروع “جود السمو” بمدينة الخبر ليقدّم بيئة سكنية ذات تصميم عمراني حديث يجمع بين الجودة والخصوصية والانسجام مع البيئة المحيطة، مما يعزّز حضور مادك في سوق التطوير السكني بالمنطقة، ويدعم توجهها نحو بناء مشاريع ترفع مستوى جودة الحياة.
الرئيس التنفيذي: المشاريع تعكس مرحلة توسع وتطور
وأكد الأستاذ سامي علي العسيري، الرئيس التنفيذي لشركة مادك العقارية، أن إطلاق المشروعين الجديدين يأتي ضمن مرحلة توسّع تشهدها الشركة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا لنهج التطوير الذي تتبناه مادك منذ تأسيسها.
وأضاف أن الشركة حريصة على تقديم مشاريع “تتسم بالتميز والجودة العالية”، وأن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن المزيد من المشاريع النوعية في عدد من مناطق المملكة.
وأضاف العسيري: "نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة أرباح المالية، التي تعكس ثقة المستثمرين في قدرات مادك العقارية وخبرتها الممتدة في تطوير المشاريع النوعية. وإن هذه الاستثمارات ليست سوى البداية، حيث لدينا المزيد من المشاريع الطموحة التي سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة المقبلة".
مسيرة ممتدة منذ 2007
يُذكر أن شركة مادك العقارية تأسست عام 2007، وتمكنت منذ ذلك الحين من تطوير وتنفيذ أكثر من 15 مشروعًا تضم ما يزيد على 800 وحدة سكنية، لتواصل بذلك حضورها كأحد أبرز المطورين في السوق العقاري السعودي.