"سدايا" ترسم خارطة طريق وطنية لتطوير قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز تنافسية المملكة عالميًا

ووضعت سدايا، بوصفها الجهة المختصة في المملكة بالبيانات -بما في ذلك البيانات الضخمة- والذكاء الاصطناعي، والمرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، جُلّ اهتمامها في رسم الأطر التنظيمية التي تتطلب العمل بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل متوازن يضمن تطور العمل بهذه التقنيات بشكل مسؤول وفق مبادئ أخلاقيات تحافظ على كرامة الإنسان وخصوصيته من العبث، والمُعلَن عنها في نظام حماية البيانات الشخصية، إذ لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة، بل أصبح شريكًا في مختلف مناحي الحياة، وفي إحداث تحول جذري في القطاعات التنموية والحيوية، وتحسين جودة الحياة.