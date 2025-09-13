أبطال المنافذ الجمركية يضبطون 1402 محاولة تهريب خلال أسبوع

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها تمكنت خلال أسبوع واحد من إحباط 1402 محاولة تهريب عبر المنافذ الجمركية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" أن المضبوطات شملت مواد مخدرة، ومبالغ مالية، ومواد محظورة، إلى جانب أسلحة ومستلزماتها، إضافة إلى أنواع أخرى من المضبوطات.
وأكدت الهيئة أن هذه الإنجازات تأتي امتدادًا لجهودها المتواصلة في حماية المجتمع من المخاطر التي قد تترتب على محاولات التهريب، مشددة على أن كوادرها الجمركية تعمل بعيون ساهرة وبجاهزية عالية للتصدي لكل محاولات الإضرار بالوطن والمواطن.
ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى التعاون معها في مكافحة التهريب، والإبلاغ عن أي محاولات مشبوهة عبر قنوات الاتصال المخصصة، مشيرة إلى أن التبليغ يعزز من فاعلية الجهود الوطنية في حماية الأمن والاستقرار.