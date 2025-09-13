أبطال المنافذ الجمركية يضبطون 1402 محاولة تهريب خلال أسبوع

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" أن المضبوطات شملت مواد مخدرة، ومبالغ مالية، ومواد محظورة، إلى جانب أسلحة ومستلزماتها، إضافة إلى أنواع أخرى من المضبوطات.