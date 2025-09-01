الهيئة السعودية للسياحة تطلق "جدول فعاليات السعودية الاستثنائي" ضمن حملة عالمية بمشاركة النجم كريستيانو رونالدو

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة "جدول فعاليات السعودية الاستثنائي" ضمن حملتها العالمية الجديدة بمشاركة أيقونة كرة القدم العالمية النجم كريستيانو رونالدو تحت شعار "أتيت من أجل كرة القدم، وبقيت لأستمتع بالمزيد"، لإبراز تنوع وثراء الفعاليات العالمية في السعودية.
وتستهدف الحملة عدداً من الأسواق العالمية الرئيسية، من ضمنها أوروبا والهند والصين، وتسلط الضوء على جدول الفعاليات الذي تحتضنه السعودية على مدار العام، والذي يشمل بطولات عالمية مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وسباقات الفورمولا 1، وبطولة جولف LIV، وأهم بطولات التنس والملاكمة، إضافة لدوري روشن السعودي، مما يرسّخ مكانة السعودية كمركز دولي لأهم الأحداث الرياضية المرتقبة ومن ضمنها كأس آسيا 2027، وأولمبياد الرياضات الإلكترونية 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، وكأس العالم لكرة القدم 2034، في تأكيد على التزامها الدائم بتقديم تجربة متكاملة للمشجعين من مختلف أنحاء العالم.
كما أن ما تُقدمه السعودية يتجاوز المشهد الرياضي؛ فالمشهد الثقافي والترفيهي يشهد هو الآخر نمواً لافتاً، من أسبوع الموضة في الرياض، إلى مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وساوندستورم، مروراً بمواسم السعودية في كل من الرياض والدرعية والعلا، حيث تواصل السعودية تقديم تجارب مميزة تناسب مختلف الاهتمامات. وتستضيف عروضاً عالمية في الموسيقى، والكوميديا، والمسرح، ما يعكس اتساع نطاق المشاركة والانفتاح على كل الثقافات، ويأتي ذلك نتيجة لتكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، الذي أسهم في صياغة جدول فعاليات استثنائي للسعودية ويعزز مكانة السعودية كوجهة عالمية للسياحة والثقافة والترفيه والرياضة.
وبهذه المناسبة صرح معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب قائلاً: "تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية تجمع بين أصالة الثقافة ودفء الضيافة وروعة الفعاليات العالمية، ونحن في القطاع السياحي ملتزمون بمواصلة بناء مشهد سياحي متكامل يلهم العالم، ويمنح الزوار تجارب استثنائية تبقى في ذاكرتهم".
من جهته، أوضح الأستاذ فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "إطلاق جدول فعاليات السعودية عالمياً يُمثّل بداية مرحلة جديدة للترويج المبكر لهذه الفعاليات في مختلف دول العالم، وهي مرحلة تُجسّد ثمرة التعاون والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب الشركاء من القطاع السياحي في الأسواق المستهدفة".
وفي هذا السياق، قال كريستيانو رونالدو: "أعتز كثيراً بمرافقة السعودية في رحلتها الطموحة نحو ترسيخ موقعها كمنصة عالمية كبرى لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية الدولية، وهي خطوة تعكس رؤيتها الاستراتيجية المتجددة، وما يبعث على الإعجاب هو حرص السعودية على أن يكون تقدمها المستقبلي متجذراً في أصالتها الثقافية وقيمها الراسخة لتجسد نموذجاً فريداً يجمع بين الهوية الوطنية والانفتاح على العالم"