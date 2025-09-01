الهيئة السعودية للسياحة تطلق "جدول فعاليات السعودية الاستثنائي" ضمن حملة عالمية بمشاركة النجم كريستيانو رونالدو

كما أن ما تُقدمه السعودية يتجاوز المشهد الرياضي؛ فالمشهد الثقافي والترفيهي يشهد هو الآخر نمواً لافتاً، من أسبوع الموضة في الرياض، إلى مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وساوندستورم، مروراً بمواسم السعودية في كل من الرياض والدرعية والعلا، حيث تواصل السعودية تقديم تجارب مميزة تناسب مختلف الاهتمامات. وتستضيف عروضاً عالمية في الموسيقى، والكوميديا، والمسرح، ما يعكس اتساع نطاق المشاركة والانفتاح على كل الثقافات، ويأتي ذلك نتيجة لتكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، الذي أسهم في صياغة جدول فعاليات استثنائي للسعودية ويعزز مكانة السعودية كوجهة عالمية للسياحة والثقافة والترفيه والرياضة.