"أسفار" توقع اتفاقيات تحالف مع الهيئة الملكية بينبع لتطوير مشاريع سياحية

من جانبه، قال الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي لشركة أسفار: "يسعدنا المساهمة في تحقيق هذه الشراكة ونتطلع لإثراء مدينة ينبع بمشاريع سياحية مميزة تحتفي بموقع المدينة الإستراتيجي على البحر الأحمر.

وستساهم هذه المشاريع في تعزيز خدمات الضيافة والترفيه في هذه المنطقة من خلال فنادق ومرافق سياحية ذات مستوى عالمي. ويسرنا تسليم هذا المشروع إلى شركة بهيج، التي ستعمل على تطوير مفاهيم مميزة من شأنها تحقيق معايير السياحة العالمية في ينبع".