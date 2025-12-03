بعد اكتمال المرحلة الأولى NHC تبدأ البيع في المرحلة الثانية لمشروع "رحاب الربى" في الرياض

يقع المشروع على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ويحتضن أكثر من 2,550 وحدة سكنية متنوعة صُممت لتلبي مختلف أنماط الحياة، ويتميز المشروع بتكامله من حيث البنية التحتية الحديثة، التي تضم مدارس ومساجد ومراكز تجارية وخدمات صحية، إلى جانب أكثر من 90 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء والحدائق المفتوحة، بما يوفر بيئة متوازنة تجمع بين الراحة والحداثة.