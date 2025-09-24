بحضور مسؤولين كبار.. سفير المملكة في قرغيزستان يحتفي باليوم الوطني 95

احتفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان، إبراهيم بن راضي الراضي، مساء الثلاثاء 23 سبتمبر 2025م، باليوم الوطني السعودي الـ95 في العاصمة بشكيك، وسط حضور لافت تقدمه معالي أمين سر الدولة الفريق مارات إيمانقولوف، ومعالي نائب وزير الخارجية السيد تيميربيك أركينوف، وعدد من أعضاء الحكومة والبرلمان وكبار المسؤولين، إلى جانب عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء البعثات والمنظمات الدبلوماسية والإعلاميين، بالإضافة إلى جمع من المواطنين السعوديين المقيمين هناك.
وخلال كلمته، رفع السفير الراضي التهاني للقيادة الرشيدة، مؤكدًا أن المملكة، في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – تعيش مرحلة تحول وازدهار غير مسبوق، ماضية بخطى واثقة مع رؤية المملكة 2030 التي تدخل عامها التاسع وتفتح آفاقًا جديدة للوطن والمواطن.
وتطرق السفير إلى المكانة الدولية الرفيعة للمملكة، مشيرًا إلى دورها المحوري في المنظمات العالمية والإقليمية، واستحقاقها استضافة كبرى الفعاليات العالمية مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، إلى جانب ريادتها في المجال الإنساني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة الذي تجاوزت مساعداته أكثر من 141 مليار دولار لصالح الدول المحتاجة حول العالم.
وشهد الحفل أجواء مميزة عكست الهوية السعودية الأصيلة، حيث قُدمت العرضة السعودية، وأقيم معرض صور وأركان خاصة للأكلات الشعبية والقهوة السعودية والتمور، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين أعربوا عن تقديرهم للمملكة وقيادتها، متمنين لها دوام الأمن والاستقرار والرخاء.