بحضور مسؤولين كبار.. سفير المملكة في قرغيزستان يحتفي باليوم الوطني 95

احتفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان، إبراهيم بن راضي الراضي، مساء الثلاثاء 23 سبتمبر 2025م، باليوم الوطني السعودي الـ95 في العاصمة بشكيك، وسط حضور لافت تقدمه معالي أمين سر الدولة الفريق مارات إيمانقولوف، ومعالي نائب وزير الخارجية السيد تيميربيك أركينوف، وعدد من أعضاء الحكومة والبرلمان وكبار المسؤولين، إلى جانب عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء البعثات والمنظمات الدبلوماسية والإعلاميين، بالإضافة إلى جمع من المواطنين السعوديين المقيمين هناك.