عقود العمل والتعويض عن إصابات العمل والمحاكم العمالية على طاولة الحوار الاجتماعي بالرياض

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، اليوم، في الرياض؛ اللقاء التنسيقي الأول لممثلي وفد الحكومة "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لورش العمل الخاصة بمنتدى الحوار الاجتماعي الثالثة عشرة للعام 2023م، تحت عنوان "التشريعات والسياسات الحكومية.. رؤى وتطلعات".
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على محاور منتدى الحوار الاجتماعي لهذا العام، والذي يتناول بحث نظام التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بإصابات العمل، وبحث الخدمات الإجرائية الممكنة لأصحاب العمل والعمال من الاستفادة من الخدمات المقدمة، ومناقشة ودراسة برنامج توثيق العقود وبحث التحديات المتعلقة به، مع طرح المعالجة المناسبة للتحديات، سواء في التشريع أو الآلية المتبعة في توثيق العقود.
كما يتناول مراجعة ومناقشة التشريعات المنظمة لأعمال المحاكم العمالية من ناحية نوعية القضايا التي تعرض على المحاكم العمالية، وتوضيح اختصاصها المتعلقة بمنازعات وقضايا العقود ونظام العمل، مع مناقشة آليات التقاضي للفصل في منازعات العقود ونظام العمل.