عقود العمل والتعويض عن إصابات العمل والمحاكم العمالية على طاولة الحوار الاجتماعي بالرياض

ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على محاور منتدى الحوار الاجتماعي لهذا العام، والذي يتناول بحث نظام التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بإصابات العمل، وبحث الخدمات الإجرائية الممكنة لأصحاب العمل والعمال من الاستفادة من الخدمات المقدمة، ومناقشة ودراسة برنامج توثيق العقود وبحث التحديات المتعلقة به، مع طرح المعالجة المناسبة للتحديات، سواء في التشريع أو الآلية المتبعة في توثيق العقود.