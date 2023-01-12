المنطقة دولة.. "المسند" كاشفًا "أسباب تباين حرارة المملكة": هنا أبرد المحافظات

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن السعودية بلد شاسع يتعدى مساحته 2 مليون كم2، يتكون من 13 منطقة، وكل منطقة بمساحة دولة أو أكثر، مشيرًا إلى أن المملكة تمتد من دائرة عرض 16 شمالًا حتى دائرة عرض 32 شمالًا، بمجموع 16 درجة عرضية، وهذا لا يتكرر إلا في دول قليلة، وأن هذا الامتداد الجغرافي يؤثر بالضرورة على زاوية سقوط أشعة الشمس على كل دائرة عرضية ومن ثم تتباين درجة الحرارة.