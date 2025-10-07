مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في معرض الرياض 2025 للكتاب بأحدث إصداراتها

تشارك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بمعرض الرياض للكتاب 2025 المقام حاليا بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تحت شعار : ( الرياض تقرأ) بمجموعة من أحدث إصداراتها الأدبية والعلمية والثقافية الحديثة الصادرة ضمن برنامجها للنشر العلمي ، بالإضافة إلى مجموعات من قصص الأطفال العربية والمترجمة.
ويفعّل جناح المكتبة في معرض الرياض الدولي للكتاب عده مبادرات منها: مبادرة العام الثقافي السعودي الصيني 2025 عبر عرض مجموعة من الإصدارات المترجمة من وإلى اللغة الصينية لجذب ضيوف المعرض من الزوار من جمهورية الصين الشعبية والمهتمين بعلوم اللغة الصينية ، إضافة الى عرض معلومات عن فرع المكتبة بجامعة بكين في جمهورية الصين.
حيث تعرض المكتبة عدة كتب في هذا السياق من بينها: (على خطى المتنبي) للمؤلف الدكتور عبدالعزيز بن ناصر المانع، و (قانون الأعمال السعودي: القوانين والأنظمة في التطبيق العملي- المحاكم واللجان القضائية السعودية) من تأليف فرانك فوجل، إضافة إلى ترجمة اكثر من سبعة عشر إصدارًا للأطفال إلى اللغة الصينية ، ومن الصينية إلى العربية : كتاب: (الصين الجديدة في القرن الجديد)، من تأليف تشانغ وي ، وترجمة الدكتورة فايزة سعيد كاب، طبعة أولى (1446هـ / 2025م)،
كما يضم الجناح أفقًا بصريًّا تاريخيًّا من خلال عرض مجموعة من الصور النادرة التي تسجّلُ وتوثق الحِرَف اليدوية في مناطق المملكة، في إطار تفعيل "عام الحِرَف اليدوية 2025" الذي أطلقته وزارة الثقافة، وذلك لإبراز التنوع التراثي للمملكة، وإبراز القيم الفنية والثقافية للحرف اليدوية وتعزيز قيمة الحِرَف كمكون رئيسي من مكونات الهوية الوطنية.
ويشمل جناح المكتبة عبر أركانه المتعددة معلومات عن مشاريع المكتبة وفروعها إضافة الى شاشات تتيح للزوار الاطلاع على موقع المكتبة وخدماتها الالكترونية والرقمية، ويستقبل الجناح زواره طوال أيام معرض الكتاب ما بين الساعة 11ص – 12م
ومن أبرز الكتب التي تعرضها المكتبة باللغة العربية والمترجمة من وإلى اللغات العالمية: ( تجاربهم في القراءة- الإصدار الثاني) ، و( الكمأة في التاريخ والطب والأدب) و (القهوة السعودية) و( صناعة السدو بين الماضي والحاضر) فضلا على كتبها الصادرة من قبل عن تاريخ المملكة والملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه - والفروسية ونخيل التمر وكتب الرحلات إلى المملكة ، ومذكرات الأميرة أليس.
كما تعرض : ( التمثيل الضوئي والتنفس وتغير المناخ) من تحرير : كاتي بيكلين، وجوي ك. وارد، وجوي أ. واي ، من ترجمة: د. عبدالرحمن بن عبدالله العطر، ود. إسلام محمد عبدالسلام و ( ثقافة القهوة: التجارب المحلية ، الروابط العالمية ) من تأليف كاثرين .إم. تاكر ، و ترجمة: د. ليلى بنت عبدالرحمن العكرش و ( سعادةُ الإنسانِ مع الخيلِ ) من تأليف : إلمار شنتسر و ترجمة: عبدالله مجير العمري و( سقوط البرية) من تأليف بن إيه مينتير، وترجمة د. عبدالعزيز بن ناصر العقيلي ، و ( كأس الشوكران) من تأليف بيتاني هيوز ، ومن ترجمة د. محمد بدوي، و (شمال نجد: يوميات رحلة استكشافية على ظهور الإبل) من ترجمة عطية بن كريم الظفيري و ( سعادة الإنسان مع الخيل .. سعادة ثنائية) من ترجمة عبدالله بن مجير العمري ، الحكايات الشعبية في المملكة العربية السعودية (عربي إنجليزي) ترجمة د. هند بنت تركي السديري وغيرها من الكتب
وتعمل المكتبة مذ إنشائها قبل 40 عاما على تعزيز وتطويرخدماتها القرائية والبحثية وإقامة المعارض واللقاءات الثقافية بشكل دائم ، والمشاركة بفاعلية في معارض الكتاب المحلية والدولية وإصدار الكتب وترجمتها، ومد جسور التعاون مع الثقافات والحضارات الأخرى.