بالصور.. "الأحوس" يحصد لقب "المهرة" في نسختها التاسعة بإذاعة القرآن الكريم

وحقق لقب "المهرة" في نسختها التاسعة المتسابق ‏"عصام محمد الأحوس" من السعودية، وجائزته (50 ألف ريال). أما المتسابق "محمد عبدالفتاح محمد" من مصر فكان ثانيا، ونال (40 ألف ريال). وحل ثالثًا المتسابق "محمد إبراهيم الفقيه" من السعودية (25 ألف ريال). وحقق الرابع المتسابق "عبدالصمد علي القطابي" من اليمن (20 ألف ريال). أما المركز الخامس فكان من نصيب المتسابق "محمود محمد طمان"، وحصل على (15 ألف ريال). وحقق المتسابق الليبي "عبدالوهاب عمر فائز" المركز السادس وجائزة (10 آلاف ريال). أما المركز السابع فكان من نصيب المتسابق الباكستاني "عيسى محمد ناصر"، وحصل على جائزة (5 آلاف ريال)، فيما حصل كل متسابق لم يصل إلى حلقة الختام على ألف ريال.