بالصور.. "الأحوس" يحصد لقب "المهرة" في نسختها التاسعة بإذاعة القرآن الكريم

أعلنت إذاعة القرآن الكريم أسماء الفائزين بجوائز مسابقة "المهرة" الرمضانية، التي أقيمت في نسختها التاسعة، بالتعاون مع جمعية "خيركم" لتعليم القرآن وتحفيظه، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون "محمد بن فهد الحارثي"، وتنافس في حلقتها النهائية سبعة متسابقين من "السعودية ومصر وليبيا واليمن وباكستان"، ونقلت تفاصيلها على الهواء مباشرة من مسرح الإذاعة بالرياض.
وحقق لقب "المهرة" في نسختها التاسعة المتسابق "عصام محمد الأحوس" من السعودية، وجائزته (50 ألف ريال). أما المتسابق "محمد عبدالفتاح محمد" من مصر فكان ثانيا، ونال (40 ألف ريال). وحل ثالثًا المتسابق "محمد إبراهيم الفقيه" من السعودية (25 ألف ريال). وحقق الرابع المتسابق "عبدالصمد علي القطابي" من اليمن (20 ألف ريال). أما المركز الخامس فكان من نصيب المتسابق "محمود محمد طمان"، وحصل على (15 ألف ريال). وحقق المتسابق الليبي "عبدالوهاب عمر فائز" المركز السادس وجائزة (10 آلاف ريال). أما المركز السابع فكان من نصيب المتسابق الباكستاني "عيسى محمد ناصر"، وحصل على جائزة (5 آلاف ريال)، فيما حصل كل متسابق لم يصل إلى حلقة الختام على ألف ريال.
من جانبه، قال المدير العام لإذاعة القرآن الكريم "فيحان بن محمد السبيعي": "تنافس على جوائز المسابقة في نسختها الحالية أكثر من 10 آلاف متسابق من أبناء السعودية والمقيمين فيها، اختارت منهم لجان الفرز 63 متسابقًا ليحضروا إلى مقر المسابقة، ويتنافسوا على الهواء مباشرة".
وأضاف: "ضمت المسابقة فرعًا لتلاوات المتصلين، وتم تكريم 30 متصلاً تفاعلوا مع البرنامج بتلاواتهم المتقنة. وضمت فرعًا آخر للماهرات، يتم فيه اختيار فائزتين يوميًّا، وتُكرَّم كل واحدة بجائزة مقدارها ألف ريال. وبلغ عدد المتقدمات للمشاركات في مسابقة الماهرات قبل الفرز أكثر من 30 ألف متقدمة، وجرى تكريم 60 ماهرة. ونعمل على إعداد نسخة استثنائية في النسخة العاشرة بإذن الله".
وكانت مسابقة "المهرة" قد انطلقت في عام 2016م، وتتكون لجنة التحكيم من أبرز القراء والمقرئين في المملكة العربية السعودية، وهم: (صابر عبدالحكيم، ويوسف الدوسري، وأحمد العبيدي)، وحظيت في نسخة هذا العام بمتابعة كبيرة لبثها المرئي؛ إذ تجاوز حاجز 15 مليون مشاهد، كما تجاوز عدد الظهور للتغريدات على منصة "إكس" 30 مليون ظهور، وذلك في كرنفال رمضاني أُقيم طيلة الشهر الكريم.