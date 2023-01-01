خلال 72 ساعة.. "أمانة الباحة" تباشر 114 بلاغًا لتجمعات الأمطار

وأفاد بأن الأمانة اتخذت استعداداتها لموسم الأمطار، والتنسيق المباشر مع أعضاء اللجنة المشتركة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، والتي شكّلت للتعامل مع طوارئ الأمطار والسيول، بعد أن حدد مركز القيادة لفريق العمل في الأمانة والرقم المباشر "940" كنقطة رئيسية لتلقي بلاغات الأمطار وتوجيه الإدارات المشاركة، وتدعيم ذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة للتواصل بين الأعضاء.