تمديد فترة إصدار تصاريح إسكان الحجاج حتى نهاية شعبان الجاري

وأوضحت اللجنة أنها مستمرة في استقبال الطلبات عبر المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني، التي تقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قِبَل اللجنة؛ حيث يمكن للمواطنين مراجعة أي من تلك المكاتب، والاطلاع على الاشتراطات المطلوبة، وسرعة إنهاء اصدار تصاريحهم.