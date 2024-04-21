عبر نقاط البيع.. سكان المملكة ينفقون خلال رمضان وإجازة العيد أكثر من 65 مليار ريال

أوضحت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، ارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي بواسطة نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 10 مارس- 13 أبريل 2024م؛ حيث بلغت 885.318.000 عملية، بقيمة 65.066.888.000 ريال، وتوافق تلك الفترة بداية شهر رمضان وإجازة عيد الفطر واستئناف الأعمال وعودة المدارس.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي لنقاط البيع في تلك الفترات التي عملت "سبق" على رصدها وتحليلها؛ فقد بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 51.440.000 بقيمة 5.298.354.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 7.033.000 بقيمة 1.328.286.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 383.000 بقيمة 386.287.000 ريال.
كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 5.784.000 بقيمة 1.010.496.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 69.793.000 بقيمة 3.943.703.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 38.240.000 بقيمة 3.766.736.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 7.231.000 بقيمة 1.575.633.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في الفنادق 3.044.000 بقيمة 1.668.768.000ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 5.501.000 بقيمة 374.192.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 547.000 بقيمة 1.873.256.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 109.774.000 بقيمة 7.885.001.000 ريال.
ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 10.799.000 بقيمة 1.489014.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 202.970.000 بقيمة 7.989.546.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 212.049.000 بقيمة 9.887.081.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 4.792.000 بقيمة 543.601.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 13.950.000 بقيمة 3.390.901.000 ريال؛ في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 140.590.000 بقيمة 10.362.295.000 ريال.