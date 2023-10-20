ملك البحرين ورئيس إندونيسيا يغادران الرياض بعد قمة "الخليج- الآسيان"

غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والوفد المرافق له، الرياض اليوم، وذلك بعد المشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.
وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، ومندوب عن المراسم الملكية.
من ناحية أخرى، غادر الرياض اليوم، الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له، عقب مشاركته في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.
وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبدالعزيز أحمد، ومندوب من المراسم الملكية.