ملك البحرين ورئيس إندونيسيا يغادران الرياض بعد قمة "الخليج- الآسيان"

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، ومندوب عن المراسم الملكية.