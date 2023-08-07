"الأمن السيبراني" تجدد دعوتها للتسجيل في برنامج "سايبرك الابتكار"

وأوضحت الهيئة أن برنامج "سايبرك الابتكار" يأتي بالشراكة الاستراتيجية مع نيوم، ويشكّل رافداً يسهم في تعزيز صناعة الأمن السيبراني الوطني، ويركز على 4 أولويات رئيسية تشمل: "تأمين مدن المستقبل، وتسخير التقنيات الإدراكية، وصمود المستقبل الصناعي، وحماية العالم الافتراضي"، كما يمكّن المشاركين فيه من الاستفادة من الجلسات الإرشادية والاستشارات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين في مجالات الابتكار والأمن السيبراني والتقنيات المستقبلية.