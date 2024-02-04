عبر فريق طبي بالمدينة.. قسطرة قلبية وقيصرية عاجلة تنقذان أماً وجنينها

تمكّن فريق طبي متخصّص مكوّن من مستشفى ينبع العام، ومركز أمراض وجراحة القلب، ومستشفى أُحد بالمدينة، من إنقاذ حياة أم وجنينها بعد إجراء عمليتَي قسطرة قلبية وولادة قيصرية عاجلة.
وأوضح تجمُّع المدينة المنورة الصحي، أن المريضة في العقد الثالث من العمر وهي في الشهر الثامن من الحمل حضرت إلى مستشفى ينبع العام، وهي تعاني ضيقاً شديداً في التنفس وخفقاناً بالقلب مستمراً منذُ عشرة أيام، وأظهرت الفحوصات الطبية معاناتها من هبوطٍ حادٍ بالدورة الدموية ورجفان أذيني مع سرعة شديدة في ضربات القلب، بسبب وجود روماتيزم بصمامات القلب وضيق شديد بالصمام الميترالي.
وبيّن التجمُّع أنه تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمريضة وتحويلها على الفور لمركز أمراض وجراحة القلب نظراً لحالتها الحرجة، وبعد الفحص السريري وتصوير القلب تبيّن وجود ضيقٍ شديدٍ بالصمام الميترالي الذي يحتاج إلى تدخلٍ سريعٍ بالقسطرة نظراً لاحتمالية فقدانها الحياة هي والجنين، حيث تم استدعاء فريق من أطباء النساء والولادة بمستشفى أُحد لفحص المريضة والذي أظهر أن الجنين ما زال على قيد الحياة، لكن هناك حاجة إلى عملية قيصرية عاجلة.
وأضاف التجمُّع أن الفريق الطبي قرّر إجراء عمليتيْن في نفس التوقيت؛ قسطرة قلبية وعملية قيصرية، لإخراج الجنين بعد عمل توسيعٍ للصمام الميترالي بالبالون، وتكللت العملية بالنجاح التام، ونُقِلَت بعدها الأمُّ ومولودُها تحت الملاحظة الطبية والرعاية الصحية للاطمئنان عليهما، حيث غادَرَا المستشفى وهما يتمتعان بصحة وعافية.