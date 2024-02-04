عبر فريق طبي بالمدينة.. قسطرة قلبية وقيصرية عاجلة تنقذان أماً وجنينها

وبيّن التجمُّع أنه تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمريضة وتحويلها على الفور لمركز أمراض وجراحة القلب نظراً لحالتها الحرجة، وبعد الفحص السريري وتصوير القلب تبيّن وجود ضيقٍ شديدٍ بالصمام الميترالي الذي يحتاج إلى تدخلٍ سريعٍ بالقسطرة نظراً لاحتمالية فقدانها الحياة هي والجنين، حيث تم استدعاء فريق من أطباء النساء والولادة بمستشفى أُحد لفحص المريضة والذي أظهر أن الجنين ما زال على قيد الحياة، لكن هناك حاجة إلى عملية قيصرية عاجلة.