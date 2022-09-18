"العنوان العقارية" تفتح باب التسجيل للمشاركة بمزاد الجواء "مساهمة شرق الحائر"

أعلنت "العنوان العقارية" المسوق لأرض الجواء (مساهمة شرق الحائر) عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المزاد العلني الذي سيُقام بتاريخ 4 أكتوبر المقبل تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، وذلك للراغبين بالانتفاع بأحد أهم المشاريع الواعدة جنوب العاصمة الرياض.
واشترطت "العنوان" العقارية تقديم شـــيك مصدق باسم لجنة المساهمات العقاريـــة بمبلـــغ وقـــدره 2 مليون ريال، وتسليمه للشركة قبل انتهاء الموعد المُحدد للتسجيل الموافق يوم الأحد 2 أكتوبر 2022م.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "العنوان العقارية" السيد ماجد الجبرتي: "رغبة منا في إثراء سوق العقار السعودي بخدمات الكترونية متجددة، ستوفر الشركة نافذة الكترونية للراغبين في التسجيل لحضور المزاد وتسليم الشيكات لملأ بياناتهم من خلال الموقع التالي aljuwaa.com، وذلك لتسهيل التواصل وتأكيد حضورهم ومشاركتهم في المزاد للاستفادة من هذه الفرصة النوعية".
وأضاف "الجبرتي" أن أرض "الجواء" الممتدة على مساحة تقدر بـ 4 مليون متر مربع تعد فرصة استثمارية مميزة لتنمية الأعمال ورفع المكتسبات الاقتصادية، انطلاقًا من موقعها الجغرافي المتميزالواقع على بعد 25 كم من قلب العاصمة على الطريق الدائري الشرقي، وغربًا طريقي العزيزية والحائر، وشمالاً طريق الخرج الجديد، بمقربة من أهم مشاريع الرياض ومدنها الصناعية.