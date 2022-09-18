"العنوان العقارية" تفتح باب التسجيل للمشاركة بمزاد الجواء "مساهمة شرق الحائر"

وأضاف "الجبرتي" أن أرض "الجواء" الممتدة على مساحة تقدر بـ 4 مليون متر مربع تعد فرصة استثمارية مميزة لتنمية الأعمال ورفع المكتسبات الاقتصادية، انطلاقًا من موقعها الجغرافي المتميزالواقع على بعد 25 كم من قلب العاصمة على الطريق الدائري الشرقي، وغربًا طريقي العزيزية والحائر، وشمالاً طريق الخرج الجديد، بمقربة من أهم مشاريع الرياض ومدنها الصناعية.