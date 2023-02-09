متحدث "إغاثي الملك سلمان": هبة المجتمع السعودي لنجدة متضرري الزلزال أحدثت فرقًا كبيرًا

وأردف: هناك فريق عمل متكامل يقيم الاحتياجات ويتخذ القرار بناء على ذلك، ولو استطعنا أن نجهز ما يلزم في هذه المرحلة قد نتوقف عن إرسال الطائرات، ولكن إذا كان الاحتياج أكبر، فسيستمر هذا الجسر الجوي وهذا ما نتوقعه لأن عدد الإصابات كبير جدًّا، وهناك عدد من الشركات متواجدين وسنقوم بالتقييم بأنفسنا.