نظام المعاملات المدنية يوضح تعاملات الحائط المشترك بين الجيران

أقر نظام المعاملات قيود الملكية، وبيَّنت المادة الرابعة عشرة بعد الستمائة فيما يتعلق بالحائط المشترك أنه إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين (أو أكثر) فلا يجوز لأي منهما أن يُحدث أي تغيير فيه بما يتنافى مع الغرض الذي أُعد له بغير إذن الآخر.