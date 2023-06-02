بأدائه المذهل.. كمبيوتر HUAWEI MateBook D 14 المحمول شريكك المثالي للعمل واللعب

في ظل تزايد العمل عن بُعد والتعليم عبر الإنترنت؛ أصبح الحاسوب المحمول المزود باتصال إنترنت قوي ومستقر أمرًا ضروريًا.
ولحسن الحظ؛ تم تصميم جهاز HUAWEI MateBook D 14 الجديد لتلبية احتياجات المستخدمين الحديثين.
ولا يقتصر الأمر على كون الجهاز مزودًا بمعالج قوي، وشاشة عرض كاملة من هواوي - HUAWEI FullView مقاس 14 بوصة، وهيكل معدني أنيق، ولكنه يتميز أيضًا بهوائي مبتكر -Metaline Antenna من هواوي.
فيما يلي سنلقي نظرة أعمق على هوائي الميتالين - Metaline Antenna لنستكشف كيف يعزز التجربة الكلية لحاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول.
يعد هوائي هواوي ميتالين - Huawei Metaline Antenna نتيجة سنوات من البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الهوائي.
وتضمن تقنية الهوائي الجديدة هذه أن يوفر HUAWEI MateBook D 14 اتصالاً ممتازًا باستمرار.
أما الهوائي المعدني من هواوي فهو مصنوع من مادة فريدة تسمى المادة الخارقة، وهي مادة اصطناعية ذات هياكل خاصة. يعمل هذا الهوائي الجديد على تحسين اتصال HUAWEI MateBook D 14.
وفي الواقع، بالمقارنة مع الهوائيات التقليدية، فإن كفاءة تحويل الإشارة لهوائي ميتالين- Metaline Antenna أفضل بنسبة 70٪.
ولا يتباهى هوائي هواوي ميتالين بأداء فائق فحسب، بل يوفر أيضًا اتصالات مستقرة.
وفي بيئة مفتوحة، يمكن لجهاز HUAWEI MateBookD 14 الحفاظ على اتصال على مسافة مذهلة تصل إلى 270 مترًا - أي ما يعادل طول ملعبين ونصف لكرة القدم.
وبالإضافة إلى مجموعته الرائعة، يتفوق هوائي ميتالين - Metaline Antenna في التعامل مع التأخيرات المحتملة أثناء الألعاب أو الاجتماعات عبر الإنترنت.
ويعد هذا المستوى من الاستقرار والأداء مثاليًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى اتصال موثوق للعمل أو الألعاب أو الاتصال الافتراضي.
وبالإضافة إلى الهوائي المعدني المثير للإعجاب، فإن حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول مدعوم بمعالج Intel® Core ™ من الجيل الثالث عشر ، مما يوفر للمستخدمين قدرات حوسبة عالية الأداء.
ويضمن هذا المعالج المتطور تعدد المهام على نحو سلس ويمكنه التعامل بسهولة مع التطبيقات المعقدة، مما يجعل حاسوب HUAWEI MateBook D 14المحمول خيارًا ممتازًا للمحترفين والطلاب.
وتسمح البنية المتقدمة للمعالج بسرعات معالجة أسرع وكفاءة أفضل للطاقة، مما يؤدي إلى إطالة عمر البطارية وجهاز أكثر موثوقية للمستخدمين أثناء التنقل.
ومع هذا المعالج القوي في جوهره، فإن حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول مجهز جيدًا للتعامل مع مجموعة متنوعة من المهام، من عرض الرسومات المكثف إلى تحليل البيانات.
ويتميز حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول بشاشة عرضكاملة من هواوي - HUAWEI FullView مريحة للعين مقاس 14 بوصة، والتي توفر تجربة مشاهدة غامرة ومريحة.
ومع نسبة 90٪ من الشاشة إلى الجسم، يوفر هذا الحاسوب المحمول شاشة بلا حدود تقريبًا تتيح لك التركيز على المحتوى الخاص بك دون تشتيت الانتباه.
وتضمن نسبة العرض إلى الارتفاع الذهبية 16:10 مساحة عرض أطول بنسبة 11.1٪، مما يجعلها مثالية لتعدد المهام والعمل مع مستندات أو تطبيقات متعددة.
وبالإضافة إلى ذلك، تضمن شهادةTÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض وشاشة خالية من الوميض أن الشاشة لطيفة على عينيك، حتى أثناء فترات الاستخدام الطويلة.
تم تصميم حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول مع إمكانية النقل والراحة، ويتميز بهيكل معدني أنيق يزن 1.39 كجم فقط ومظهر جانبي نحيف يبلغ 15.9 مم فقط.
ويتيح لك هذا التصميم خفيف الوزن وصغير الحجم حمل الكمبيوتر المحمول معك بسهولة أينما ذهبت، مما يجعله مثاليًا للإنتاجية أثناء التنقل.
وتوفر المفصلة ما يصل إلى 180 درجة من الحركة، مما يتيح للجهاز الاستلقاء بشكل مسطح على السطح.
وصُمم حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول أيضًا ليدوم طويلاً، مع هيكل من سبائك الألومنيوم المؤكسد بالرمل الذي يوفر المتانة والقوة.
ويمزج حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول بشكل مثالي بين القوة والأناقة والابتكار. مع هوائي هواوي المعدني المبتكر ، يعدك بتجربة اتصال استثنائية.
كما أن معالج Intel® Core ™ من الجيل الثالث عشر وشاشة العرض الكاملة من HUAWEI Eye Comfort والهيكل المعدني الأملس يجعل هذا الحاسوب المحمول الخيار المثالي للمستخدمين المتميزين.
ويتوفر حاسوب HUAWEI MateBook D 14 المحمول الآن للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 3499 ريالاً سعوديًا من منصات هواوي عبر الإنترنت وكذلك تجار التجزئة المعتمدين مع هدايا بقيمة 1830 ريالاً سعوديًا, في حين سيتوفر للشراء في 8 يونيو.