سُحب رُكامية ترافقها أمطارٌ وصواعقُ ورياحٌ نشطة على أجزاءٍ مُتفرقة من المملكة

ومن المُنتظر أن يستمر تكاثر الغيوم الرُكامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم السبت على مساحات مُتفرقة من غرب ووسط وشرق المملكة، وتتحسّن فرص الأمطار على أجزاءٍ عديدة من محافظات منطقة تبوك، كذلك أجزاء من منطقتَي الشرقية والرياض، ولا يُستبعد أن تطول أحياءً من العاصمة.