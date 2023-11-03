سُحب رُكامية ترافقها أمطارٌ وصواعقُ ورياحٌ نشطة على أجزاءٍ مُتفرقة من المملكة

يُشير أحدث الخرائط الجوية إلى توقعات بأن تبقى مناطق مُتفرقة من المملكة السعودية يومَي الجمعة والسبت 3 و4 نوفمبر تحت تأثير أحوال جوية غير مُستقرة يرافقها الأمطار والصواعق والرياح الهابطة النشطة.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مُختلفة قد تتخللها سُحب رُكاميّة ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الجمعة على أجزاءٍ مُتفرقة من مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وصولاً حتى تبوك ويُرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة؛ قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً ونشاط في الرياح الهابطة المُفاجئة.
كما لا يُستبعد أن تتكوّن بعض السحب الرُكامية الماطرة على أجزاءٍ مُتفرقة من وسط المملكة وشرقها، وترافقها هطولات مطرية مُتوسطة في أغلبها مصحوبة بحدوث الرعد أحياناً، ونشاط في الرياح الهابطة المُفاجئة التي قد تؤدي إلى حدوث موجات غبارية مؤقتة في مناطق ضيقة إبان مرور السحب الرُكامية.
ومن المُنتظر أن يستمر تكاثر الغيوم الرُكامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم السبت على مساحات مُتفرقة من غرب ووسط وشرق المملكة، وتتحسّن فرص الأمطار على أجزاءٍ عديدة من محافظات منطقة تبوك، كذلك أجزاء من منطقتَي الشرقية والرياض، ولا يُستبعد أن تطول أحياءً من العاصمة.