ترويج ونفاذ لأسواق واعدة.. ما أهمية مشاركة المملكة في معرض بغداد الدولي 2024؟

ويشير تنوّع وتعدّد قطاعات المشاركة السعودية في المعرض إلى مستوى الشراكة الذي بلغته العلاقات، كما يشير إلى أهميته في تحقيق مصالح المملكة؛ حيث تهدف مشاركتها إلى الترويج للسلع والخدمات السعودية، وتعزيز نفاذها إلى الأسواق العراقية والإقليمية الواعدة. ومن المرجح أن يساهم المعرض في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، بالنظر إلى حجم المشاركة السعودية، وتعدد قطاعاتها، وفي ضوء أهمية السوق العراقي.