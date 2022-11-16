جامعة الإمام تنهي إجراءات قيد أكثر من 1900 معلم وتنقلهم للتعليم

وكانت القضية قد بدأت فصولها قبل عام ونصف العام؛ وذلك عندما تم اتخاذ قرار بدمج المعاهد العلمية بوزارة التعليم؛ حيث أكد عددٌ من معلمي المعاهد لـ"سبق" أنهم فوجئوا بعدم وجود بيانات لهم في نظام "فارس" التابع لوزارة التعليم بعد قرار الدمج، غير السجلات المدنية، وأن جميع الخانات يظهر فيها الرقم صفر -"سبق" اطلعت على نسخ منها- موضحين أنهم توجهوا للجامعة؛ غير أنها أكدت لهم أن بياناتهم تم إرسالها إلى وزارة التعليم التي تؤكد هي الأخرى أنها لم تصلها!