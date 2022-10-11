اتفاقيات تعاون لتمكين الأُسر السعودية من امتلاك المسكن المناسب وفق تسهيلات مُيسَّرة وبرامج مُنوَّعة

أكد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العنيزان، أن محفظة التمويل العقاري لدى البنك شهدت نموًّا متواصلاً خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين يواصل البنك إطلاق برامج التمويل السكني التي تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية والشركة الوطنية للإسكان، وتهدف لتوفير التمويل اللازم لتمكين الأسرة السعودية من شراء مسكن ملائم.
وأضاف العنيزان بأن بنك البلاد يسعى دائمًا من خلال دوره الريادي ضمن قطاع التمويل العقاري إلى دعم البرامج والمبادرات التنموية التي يشهدها قطاع الإسكان. مشيرًا إلى تحقيق البنك تجارب تمويلية ناجحة؛ وهو ما يعكس ريادته المصرفية بوصفه إحدى أفضل الجهات التمويلية في تجربة العميل.
جاء ذلك خلال مشاركة بنك البلاد ورعايته فعاليات معرض "ريستاتكس جدة العقاري"، الذي أُقيم تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال الفترة 10 - 13 أكتوبر 2022. وكرَّم نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس عبدالله بن محمد البدير، بنك البلاد لرعايته ومشاركته الفاعلة في المعرض، وتسلَّم التكريم نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد الأستاذ عبدالله بن سعد الرويس.
وتشمل باقة الحلول والبرامج التمويلية منتج شراء الوحدات الجاهزة، البناء الذاتي، الرهن العقاري، والبيع على الخارطة للعملاء كافة، المدعومين وغير المدعومين.. إضافة إلى إطلاق برنامج الدعم المحدث الجديد بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، وغيرها من برامج التمويل العقاري بأسعار تنافسية.
ويعتز البنك بتنفيذ طلبات التمويل العقاري للعميل خلال مدة وجيزة وفق أعلى المعايير؛ وهو ما أهَّله للفوز بجائزة أفضل جهة تمويلية في تجربة العميل تقديرًا لدوره الريادي ضمن قطاع التمويل العقاري، ودعمه تنمية قطاع الإسكان.
وبوصفه أول البنوك السعودية قدَّم بنك البلاد منتج الدعم المحدث بحلته الجديدة وغير المسترد بقيمة 100 ألف ريال سعودي كدفعة مقدمة لمستفيدي "سكني" ضمن مزايا برنامج الدعم المحدث، وهو أحد الحلول المبتكرة لتسهيل امتلاك المواطن السكن. كما يقدم البنك منتج شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، أو ما يعرف بـ"البيع على الخارطة"، مع إمكانية تقسيط الدفعة المقدمة خلال فترة الإنشاء؛ لتمكين المستفيد من الحصول على منزل أحلامه أثناء مرحلة التطوير أو البناء.
يُذكر أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون عدة على هامش المعرض مع عدد من شركاء النجاح المطورين العقاريين، كشركة العوالي العقارية، أصالة ريزيدنس، إتقان العقارية، المشاريع الأولى وشركة الصفقة الماسية؛ بهدف تمكين المستفيدين من امتلاك المسكن المناسب وفق تسهيلات مُيسَّرة. في حين شهد جناح البنك في المعرض تفاعلاً واسعًا إثر استعراض الحلول السكنية والتمويلية المبتكرة ذات الأسعار التنافسية التي تُلبِّي احتياجات ورغبات العملاء العقارية.