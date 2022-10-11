اتفاقيات تعاون لتمكين الأُسر السعودية من امتلاك المسكن المناسب وفق تسهيلات مُيسَّرة وبرامج مُنوَّعة

يُذكر أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون عدة على هامش المعرض مع عدد من شركاء النجاح المطورين العقاريين، كشركة العوالي العقارية، أصالة ريزيدنس، إتقان العقارية، المشاريع الأولى وشركة الصفقة الماسية؛ بهدف تمكين المستفيدين من امتلاك المسكن المناسب وفق تسهيلات مُيسَّرة. في حين شهد جناح البنك في المعرض تفاعلاً واسعًا إثر استعراض الحلول السكنية والتمويلية المبتكرة ذات الأسعار التنافسية التي تُلبِّي احتياجات ورغبات العملاء العقارية.