"هيئة الفساد" تحقق في قضية فساد بتراخيص البناء أدت إلى انهيار مبنى بجدة.. وإيقاف وكيل وزارة الثقافة

وإثر ذلك قام أحد العاملين بالمكتب الهندسي بتقديم طلب إصدار رخصة هدم، ثم تقديم طلب إصدار رخصة بناء، تتضمن معلومات مزورة (تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافًا للواقع) مقابل مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال، وقام مالك المبنى بتحويل المبلغ لوكيله الشرعي الذي قام بدوره بتسليم المبلغ لأحد العاملين بالمكتب نقدًا. وقام مقاول المشروع بالبناء؛ ما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى.