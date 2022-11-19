بعنوان "جيوسياسية الطاقة المتغيرة".. "الخريجي" يشارك في منتدى حوار المنامة

وأوضح نائب الوزير أن المملكة العربية السعودية لديها طموحات وأولويات في ظل رؤية المملكة 2030 تحّتم عليها تسخير جهودها الدبلوماسية من أجل توفير البيئة الإقليمية والدولية الآمنة والمستقرة الحاضنة للاستثمارات والممكنة للتنمية والمشجعة لعقد شراكات دولية جديدة وتعزيز الروابط الموجودة، ويقتضي ذلك السعي المستمر لكل ما من شأنه خفض التوترات، وتكثيف المساعي الحميدة لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر، وأن المملكة تؤكد على سعيها الدؤوب، بالتشاور مع شركائها والتحرك في إطارٍ جماعي، من أجل دعم التعافي الاقتصادي العالمي عبر المحافظة على استقرار وتوازن أسواق الطاقة، ودعم توفّر إمداداتها، وستظل المملكة محافظة على دورها الريادي، الذي قامت به على مدى العقود الماضية، كمصدر آمن وموثوق لإمدادات الطاقة للعالم.