إفراغ "أرض ألماسة" لشركة "سمو القابضة" بعد صفقة عقارية لامست 700 مليون ريال

من جانبه أكد عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة "سمو القابضة"؛ بأن "أرض ألماسة" ستكون واحدة من أهم المشروعات العقارية الرائدة في عاصمة المملكة، نظرًا للمميزات العالية التي تتفرد بها، وتمتعها بموقع حيوي بجانب مول "جوهرة الرياض"، ومجموعة فريدة من معالم الرياض الرئيسية، علاوةً على قربها من عدة أحياء نموذجية، جعلت من الأرض وجهة مثالية لتتألق فيها أهم المشروعات متعددة الاستخدام في قلب العاصمة.