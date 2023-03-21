إفراغ "أرض ألماسة" لشركة "سمو القابضة" بعد صفقة عقارية لامست 700 مليون ريال

أعلنت شركة أدير العقارية اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023م؛ عن إتمام عملية إفراغ "أرض ألماسة" إحدى أبرز وجهات الاستثمار العقاري في الرياض؛ والتي نجحت في تسويقها وبيعها لصالح شركة "سمو القابضة"، خلال مزاد علني نظمته الشركة مؤخرًا وصلت فيه قيمة الأرض إلى نحو 700 مليون ريال (شاملة السعي والتصرفات العقارية)، حيث تمت عملية البيع والإفراغ من قبل مالك الأرض سينومي سنتر (صندوق درة الرائد للاستثمار).
تمتد الأرض على مساحة مثالية تبلغ أكثر من 115 ألف مترًا مربعًا، يتيح ترخيصها بناء 3 أدوار ونصف إلى 13 دور، بمسطحات بناء تبلغ 280 ألف مترًا مربعًا. وهي تتميز بموقعها الاستراتيجي الفريد في "حي الرائد" غرب العاصمة الرياض، بين أهم طريقين في العاصمة، هما: طريق الملك خالد، وطريق الملك عبد الله.
من جانبه أكد عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة "سمو القابضة"؛ بأن "أرض ألماسة" ستكون واحدة من أهم المشروعات العقارية الرائدة في عاصمة المملكة، نظرًا للمميزات العالية التي تتفرد بها، وتمتعها بموقع حيوي بجانب مول "جوهرة الرياض"، ومجموعة فريدة من معالم الرياض الرئيسية، علاوةً على قربها من عدة أحياء نموذجية، جعلت من الأرض وجهة مثالية لتتألق فيها أهم المشروعات متعددة الاستخدام في قلب العاصمة.
وأشار "القحطاني" إلى أن الرياض باتت اليوم إحدى أهم الوجهات المحلية والعالمية للاستثمار العقاري، وهي تمضي بثباتٍ وثقةٍ نحو مستقبلها المُبهر، وتخطو خطواتٍ جبارة لتحقيق طموحاتها وأهدافها التي رسمت ملامحها رؤية استراتيجية واعدة، تطمح لجعل "العاصمة" واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، ومركز أعمال إقليمي، ومنصة عالمية تجذب المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد "القحطاني" أن الرياض تحظى بدعمٍ منقطع النظير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –يحفظهما الله- مما كان له كبير الأثر في توفير بيئة استثمارية جاذبة تزخر بالعديد من الفرص العقارية الواعدة، جعلت من الرياض وجهة مفضلة للاستثمار والسياحة والعمل والاستقرار.